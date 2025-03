Lanazione.it - La valorizzazione delle fontane

Leggi su Lanazione.it

Accusata spesso di sacrificare il verde al cemento nel Piano di Sostenibilità approvato dalla giunta si specifica che dal 2023 a oggi sono stati piantumati 1.173 alberi in varie aree urbane. E per raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 sono stati messi a dimora 135 alberature142 previste, stesso andamento previsto fino al 2027. E nel piano si impegna anche a garantire una gestione razionale del sistemarisorse idriche attraverso la tutelasorgenti e la loro"ovunque sia possibile un allaccio “a caduta” nei borghi montani, l’acquedotto in quanto infrastruttura è, e rimane, uno dei più grandi beni a tutela della salute e del futuro dei cittadini. Ulteriore sviluppo dell’acquedotto agricolo, opera fondamentale per i settori interessati.