Sportnews.eu - La toccante confessione del tennista argentino Federico Gomez: “Ho ancora pensieri suicidi”

Leggi su Sportnews.eu

IlAugustinpubblica una: “Ho pensato alo per via del tennis”.Non è mai riuscito a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia quelli di arrivare ai primi posti nella classifica mondiale del tennis, tanto che il miglior piazzamento riuscito è il 133esimo, raggiungo lo scorso 3 febbraio 2025, con la partecipazione agli Australian Open. Il percorso sportivo delAugustinè stato impervio, mai costante, costellato di alti e di bassi.Il(Sportnews.eu)ha iniziato a prendersi le sue soddisfazioni soltanto in età adulta, tanto che il suo primo ATP vinto è stato nel doppio, insieme a Nicolas Kicker, nel 2023, a 27 anni di età. Da lì, ilpensava sarebbe iniziata la sua scalata verso i primi posti del Ranking ATP, invece il 2023 e il 2024, pur portando grandi soddisfazioni, non lo hanno non lo hanno lanciato nell’Olimpo del tennis.