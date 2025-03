Lanazione.it - La Ternana c’è Grande vittoria in rimonta

3 TORRES 1(4-2-3-1): Vannucchi, Casasola, Loiacono, Capuano, Tito, Vallocchia, Aloi, Donati (40’ st Millico), Curcio (40’ st Martella), Cicerelli (40’ st Brignola), Cianci (31’ st Ferrante). A disp.: Vitali, Fazzi, Martella, Millico, Maestrelli, Brignola, Giammaglichella, Ferrante, Donnarumma. All. Abate TORRES (3-4-2-1): Zaccagno, Idda, Antonelli, Fabriani, Zecca, Brentan (25’ st Carboni), Giorico, Guiebre, Varela (32’ st Diakité), Fishnaller, Zamparo (12’ st Mastinu). A disp.: Petriccione, Dametto, Casini, Liviero, Masala, Fois, Nanni, Scotto. All. Greco Arbitro: Grasso di Ariano Irpino Marcatori: 2’ pt Zecca, 15’ pt Curcio, 37’ pt Aloi, 11’ st Capuano Note: Spettatori 6.226 (521 ospiti). Ammoniti: Zamparo, Brentan. Angoli: 5 a 3. Recupero: 2’ e 3’ Lamette al tappeto la coriacea Torres in, al termine di una prestazione tutto cuore, grinta, carattere e determinazione che le consente di tenere la scia della capolista Virtus Entella.