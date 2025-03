Primacampania.it - La tecnologia diventa inclusiva, il video di Abatemarco che racconta l’accessibilità

NAPOLI – In un’epoca in cui l’innovazione digitale si impone come motore di cambiamento sociale, il“Senza limiti, oltre le barriere” di Gaetanosi distingue come un manifesto di sensibilizzazione e progresso. Il content creator campano, noto per la sua straordinaria capacità di rendere accessibili anche le funzioni più avanzate dei dispositivi Apple, firma un’opera che non si limita a illustrare strumenti tecnologici, ma invita a una riflessione profonda sull’inclusività.Attraverso un linguaggio chiaro ed efficace, ilpropone un viaggio nelle soluzioni digitali dedicate a chi vive con disabilità motorie, visive e uditive. Dalle funzionalità di Controllo Vocale, che consentono di interagire con i dispositivi senza l’ausilio delle mani, alle avanzate opzioni di VoiceOver, essenziali per chi non può affidarsi alla vista, fino ai sottotitoli automatici che restituiscono un’esperienza immersiva a chi ha difficoltà uditive: ogni strumento viene mostrato con esempi concreti e testimonianze dirette.