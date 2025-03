Nerdpool.it - La star di Chicago PD spiega perché Hank Voight deve “evolversi” nella 12ª stagione

è il volto diPD. Forse non è sempre al centro dell’attenzione, ma è impossibile concepire lo show senza di lui. Si potrebbe dire che è il personaggio di Onepiù importante per il suo show. Edodicesimasta subendo alcuni cambiamenti.L’episodio “Marie” ha visto Adam Ruzek (Patrick John Flueger) ricorrere a misure estreme per interrogare un sospettato di rapimento. L’agente di polizia ha fatto ricorso alla forza e ha persino rischiato di ferire gravemente il sospettato prima cheintervenisse. È stato un momento importante, considerando quante volteha usato tattiche simili in passato. Ma ha imparato dai suoi errori.si sforza di dare il buon esempio per l’IUJason Beghe, l’attore che interpreta, ha parlato di questa trasformazione durante una recente intervista con TV Insider.