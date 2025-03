Liberoquotidiano.it - La spogliarellista e il russo: "Anora" domina gli Oscar, 5 statuette. "Emilia Perez" affossato

La notte degliha untore assoluto:, la surreale commedia "romantica" che racconta l'improbabile storia d'amore tra unaamericana e il rampollo di un oligarca. Cinquecomplessive: record per il regista Sean Baker che diventa la prima persona ad aver vinto quattro premi per lo stesso film nello stesso anno (film, regia, montaggio, sceneggiatura originale). Inoltre, il premio alla miglior attrice è andato proprio alla protagonista Mikey Madison, che a sorpresa ha vinto unche sembrava ormai destinato a Demi Moore per il suo ruolo nel body horror The Substance diretto da Coralie Fargeat. "Non so davvero cosa succederà in futuro - ha detto la Madison -. Voglio solo continuare a fare film. Realizzare questa pellicola mi ha dato sicurezza come attrice e creativa.