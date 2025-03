Sport.quotidiano.net - La società con un comunicato ha voluto condannare l’episodio di giovedì con alcuni tifosi coinvolti. "Solidarietà ai tesserati aggrediti»

Leggi su Sport.quotidiano.net

LaSpal esprime tutta la propria preoccupazione per l’aggressione subita da due proprinel centro storicopomeriggio. La, nel manifestare pienaai, condanna fermamente quanto successo e rinnova il proprio impegno a promuovere i valori del rispetto, della correttezza e della civile convivenza, affinché tali principi vengano sempre tutelati e rispettati in ogni contesto. Passato il match di Pescara, laè voluta intervenire in questo modo ieri, dopo il brutto episodio che ha vistoCalapai e Pariginisera, protagonisti di un alterco con toni molto pesanti con, che li hanno incontrati casualmente tra le vie del centro. Da una prima ricostruzione della vicenda, sulla quale stanno lavorando anche le forze dell’ordine, sarebbero volate parole grosse e si sarebbe sfiorata la zuffa, ma nessuna delle parti hasporgere denuncia per l’accaduto.