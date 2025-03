Amica.it - La sinergia tra capelli e collana dona un twist in più anche al più semplice degli outfit

La sfilata del brand Prada è una delle più attese e ammirate della Fashion Week milanese. E questo non solo per gli abiti e gli accessori che propone in passerella, maper i tanti suggerimenti di styling insoliti e originali. Molto spessofacili da replicare.il defilé della collezione autunno inverno 2025/26 non ha fatto eccezione e ha svelato più di un dettaglio da copiare. Quello che però ha colpito maggiormente l’attenzione per minimo sforzo e massimo impatto è stato il gesto di infilare identro la.Non è la prima volta che questa strategia styling si mette in mostra, ma stavolta sono state soprattutto le acconciature e le collane stesse a creare unaperfetta e ammaliante.