La Russia torna a competere nei tornei europei e internazionali? Dal basket al calcio fino al biathlon | trattative e scenari nei vari sport

Club e atleti russi torneranno acon il resto d’Europa: siamo davvero arrivati a una svolta? Esclusi dal febbraio 2022 a causa dei conflitti contro l’Ucraina, tre anni dopo si potrebbe arrivare un cambio di rotta, sulla scorta del cambio di paradigma provocato dall’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca e dal possibile avvio di colloqui di pace. Allo stato attuale, però, i riscontri sono ancora negativi. A partire dal mondo della pallacanestro. Il Ceo dell’Eurolega, Paulius Motiejunas, infatti, ha frenato alcune voci che davano quasi per certo il ritorno di CSKA e Zenit all’interno della competizione (a partire dalla stagione 2025/2026): “Siamo in comunicazione costante con la dirigenza delle squadre russe, valutando la situazione. Ad oggi, nulla è cambiato: non c’è motivo di parlare del loro ritorno in questo momento”.