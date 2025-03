Thesocialpost.it - La Royal Society britannica valuta l’espulsione di Elon Musk

Oggi si svolgerà a Londra una riunione decisiva per i vertici della, una delle più prestigiose e antiche istituzioni scientifiche del mondo, chiamati a esaminare la proposta di espulsione di. La richiesta, sollecitata da circa 1400 ricercatori, è stata avanzata tramite una petizione pubblicata sulla rivista Nature.La, fondata nel 1660 e che ha visto tra i suoi membri storici figure come Isaac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein, Dorothy Hodgkin, Benjamin Franklin e Stephen Hawking, ha tra i suoi attuali associati anche. Il fondatore di Tesla e SpaceX era stato accolto nel 2018 per il suo contributo al progresso delle tecnologie legate ai razzi spaziali, alle auto elettriche e all’intelligenza artificiale.Tuttavia, i firmatari della petizione, promossa dal professor Stephen Curry dell’Imperial College di Londra, chiedono che questo riconoscimento gli venga revocato, a causa delle polemiche sollevate dalla diffusione di notizie false tramite X (il social media di sua proprietà) e per il suo ruolo nell’amministrazione Trump, che ha influito sul finanziamento della ricerca negli Stati Uniti.