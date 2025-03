.com - La Rappresentante di Lista, le prime date del tour estivo 2025

Ladiannuncia oggi ledelche li porterà in giro nell’estateLadiannuncia oggi ledelche la prossima estate la porterà sui palchi dei principali festival italiani. LRDL Summerpartirà il 23 maggio da Cuneo (Festival Città In Note), per poi proseguire a Bologna il 5 giugno (WMF We Make Future), Padova il 3 luglio (Sherwood Festival), Trento il 5 luglio (Trento Live Fest), Bisceglie – BT l’11 luglio (Dolmen Summer Festival), Milano il 17 luglio (Circolo Magnolia), Gradisca d’Isonzo – GO l’1 agosto (Festival Onde Mediterranee), Civitanova Marche – MC il 7 agosto (Ri-Suona), Roma il 12 settembre (location TBA).Le prevendite del– prodotto da Magellano Concerti e Whodo Agency – sono disponibili a partire dalle ore 18.