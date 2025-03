Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 3 al 9 marzo 2025: Martina sotto accusa

Leggi su Davidemaggio.it

© Mediaset InfinityInizia un periodo difficile perde Lujan. Nei prossimi episodi de La, la ragazza è la maggiore indiziata dell’avvelenamento con la cicuta ai danni del conte Ignacio de Ayala, uscito illeso dall’attentato.decide di lottare per dimostrare la sua innocenza, ma tutto ciò potrebbe non bastare.La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40. Le puntate in replica si possono vedere in streaming anche nella sezione videogallery di DavideMaggio.it. Ecco le.Lunedì 3 e martedì 4: Ayala è stato avvelenatoIl dottore dice che Ayala è stato avvelenato con la cicuta.si senteta da tutti. Vera vorrebbe che Lope si confidasse, ma lui non vuole. Nel frattempo, al fronte, Paco è ferito gravemente.