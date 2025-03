Bubinoblog - LA PRIMAVERA DI RAI1, RAI2, RAI3: IL PALINSESTO TRA SHOW, FICTION, SPORT E CULTURA

Leggi su Bubinoblog

La Rai ha reso nota la ricca offerta della2025 di. Ecco ilcompleto e i dettagli tra.Anche grazie all’access di Rai 1, che da inizio anno ha superato per 32 serate la soglia dei 6 milioni di telespettatori, la concessionaria prevede per il bimestre aprile-maggio una conferma degli ascolti storici e stimati dello scorso anno, con una crescita del 2% in prime time.L’offerta seriale Rai continua a combinare sapientemente contenuti autoprodotti e prodotti d’acquisto di alto livello, includendo anche prime visioni assolute.Tra aprile e maggio, Rai 1 presenta tre nuove: Costanza con Miriam Dalmazio, Fuochi d’artificio (una serie sulla Resistenza, in onda nei giorni dell’80° Anniversario della Liberazione), e Gerri con Giulio Beranek.