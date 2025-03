Iodonna.it - La prima volta di una donna in questo ateneo

L’Università di Pavia potrebbe scrivere un nuovo capitolo della sua storia secolare con la candidatura di Silvia Figini alla carica di Rettrice. Per la, infatti, unasi propone per guidare una delle più antiche università italiane. La sua elezione potrebbe rappresentare anche un’opportunità per coniugare la ricca tradizione storica dell’con nuove prospettive di sviluppo e inclusione. Università La Sapienza: un corso contro la violenza di genere X Silvia Figini e la leadership femminile nelle UniversitàLa proposta di Silvia Figini come Rettrice, si inserisce in un contesto che ha già visto diverse donne infrangere il “soffitto di cristallo” accademico.