La polvere magica che fa sparire i pori | le ciprie per un effetto pelle di porcellana

Dal red carpet al beauty case. Le(e i loro segreti) per un incarnato levigato e radioso eminimizzati Non è un filtro Instagram, né un soft focus da red carpet: è la cipria giusta. Chi non ha mai sognato unadi, senzavisibili, e un tocco di luce sofisticata? Il segreto sta nella, ma non una qualsiasi: le nuovehigh-tech sono capaci di levigare, sfumare e sublimare l’incarnato senza appesantire, trasformando il make-up in un vero e proprio trattamento perfezionante.Le preferite dai make-up artist e dalle celebDai red carpet agli scatti più glamour, le star come Emily Ratajkowski, Zendaya, Hailey Bieber e Margot Robbie sfoggiano unaperfetta: liscia, setosa, ma con un’impronta di freschezza naturale. Il trucco?impalpabili e leggermente luminose, che fissano il make-up senza spegnere l’incarnato.