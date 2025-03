Iltempo.it - La pneumologa sul Papa: "La situazione peggiora". Intubazione? In quale caso

Torna la paura e dal bollettino medico sulla salute diFrancesco, diramato stasera dal Vaticano, emergono le criticità prevedibili in un quadro clinico già complesso. Ad aggravare le condizioni di salute del Pontefice sarebbero stati oggi "due episodi di insufficienza respiratoria acuta" con conseguente broncospasmo. Che cosa si può dedurre da quanto emerso? Quali sono gli scenari? A esprimersi al riguardo è Stefania Greco, presidente degli pneumologi ospedalieri di Aipo Lazio. "Laè inmento. I medici del Gemelli stanno facendo di tutto e al meglio, ma dopo l'aspirazipone del vomito cheFrancesco ha inalato venerdì scorso, per quanto efficace possa essere stato l'intervento, i germi restano in agguato anche dopo 72 ore", ha detto parlando all'Adnkronos Salute.