Agi.it - La pec dell'avvocato svanisce nel nulla, arrestato per poche ore e poi rimesso in libertà

AGI -perore sabato primo marzo perché in Procura non avevano letto una mail notificata dai suoi avvocati nel 2023 e scarcerato dopoore. Quando sabato mattina i carabinieri hanno bussato alla sua abitazione di Senago, nel Milanese, Rocco Regina, 56 anni, un percorso esistenziale difficile, è rimasto sbalordito. "Mi hanno detto che dovevano eseguire l'ordine di carcerazione nei miei confronti per un cumulo di pene diventate definitive - racconta all'AGI -. La prima reazione è stata quella di chiamare la mia legale per dirle che mi sarei impiccato appena messo piede in carcere". "L'ho tranquillizzato e chiesto ai carabinieri, che sono stati molti gentili, di trattenerlo in caserma per darmi il tempo di controllare - afferma Piazza -. Ero certa di avere chiesto per lui le misure alternative al carcere che gli spettavano per avere preso una pena ampiamente inferiore ai 4 anni e volevo capire cosa fosse successo.