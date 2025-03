Laprimapagina.it - La partnership si rafforza con Radio Valentina: una campagna radiofonica dedicata a laprimapagina.it

Sulla storica emittente, con una lunga e consolidata tradizione nel panoramafonico calabrese, sarà a breve in onda un’importantefonica.it, sito web di riferimento per le notizie locali e nazionali, online dal 2009, al suo 17esimo anno di pubblicazioni. Un’ulteriore dimostrazione dell’impegno delle due realtà nella valorizzazione del territorio e nella diffusione di contenuti di qualità per i propri ascoltatori.e La Prima Pagina.it: una sinergia positiva, fondata e guidata da Frank Teti, festeggia quest’anno ben 41 anni di storia. Un traguardo importante che rende laun pilastro della comunicazione in Calabria, capace di adattarsi ai cambiamenti del settore pur mantenendo una forte identità legata alla cultura locale.