Anteprima24.it - La Parrocchia M. S. Annunziata lancia il Cammino di Quaresima

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti “Noi che abbiamo cercato rifugio in Lui, abbiamo un forte incoraggiamento ad afferrarci saldamente alla Speranza che ci è proposta” Dalla Bolla di Indizione del Giubileo Ordinario dell’Anno 2025, di Papa Francesco “Spes Non Confudit (La speranza non delude) n.25”. “La Speranza è nella Croce. Siamo ‘Pellegrini di Speranza” perché portiamo con noi le paure del prossimo, nel desiderio di condividerle e farle nostre, questo indicano le figure che si stringono tra loro, nello stemma del Giubileo, guardando alla Croce come un’ancora di salvezza”. Presso laMaria Santissimain Pietrastornina (AV), guidata dal Parroco Don Giovanni Panichella, l’inizio delle Celebrazioni deldiè previsto per Mercoledì 5 Marzo, nella Giornata di digiuno e astinenza dalle carni, alle ore 17.