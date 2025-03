2anews.it - La Nuova iniziativa da Gaetano Abatemarco, la tecnologia diventa inclusiva

Leggi su 2anews.it

L’innovazione digitale non è solo progresso tecnologico, ma un’opportunità concreta per abbattere le barriere dell’esclusione. Lo dimostra con straordinaria efficacia il video “Senza limiti, oltre le barriere” di, tech content creator di Cava De’ Tirreni, che ha fatto dell’accessibilità digitale il cuore del suo ultimo lavoro. In un’epoca in cui lapermea .