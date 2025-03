Iodonna.it - «La nostra comunità ha perso una leggenda, io un amico»

Leggi su Iodonna.it

Quando Morgan Freeman ha preso la parola sul palco degli Oscar 2025, la sala è piombata in un silenzio carico di emozione. Non servivano effetti speciali né discorsi solenni: sono bastate poche parole sincere per onorare Gene Hackman, scomparso pochi giorni fa in circostanze ancora avvolte nel mistero. «Lahauna, io un», ha detto Freeman, regalando al pubblico un momento di grande commozione. Peccato che l’Academy si sia dimenticata di fare lo stesso con Alain Delon. Ma questa è un’altra storia. Gene Hackman, icona ruvida e modesta della storia del cinema guarda le foto Gene Hackman, l’emozionante ricordo di Morgan Freeman agli Oscar 2025Morgan Freeman ha sottolineato l’umanità e la generosità di Hackman, qualità che lo rendevano non solo un attore eccezionale, ma anche un collega che elevava il lavoro di chi gli stava accanto.