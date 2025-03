Ilfattoquotidiano.it - “La morte non è niente”: la nuora di Eleonora Giorgi, Clizia Incorvaia, rompe il silenzio con una citazione del teologo e scrittore Henry Scott Holland

In un post su Instagram, moglie di Paolo Ciavarro edi, cita un noto scritto attribuito albritannicoper ricordare l’attrice, morta oggi a 71 anni per un tumore al pancreas. Insieme alle parole, laposta una serie di foto che ritraggono momenti di vita familiare felici, tra cuicon il figlio Paolo nel giorno del matrimonio, e insieme all’amato nipotino Gabriele.“Lanon è. Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora“, ha scritto.E ancora: “Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato.