La "morte del Carnevale': una tradizione antica che segna il passaggio dalla festa alla Quaresima

È una delle feste più amate dai bambini, ma anche i grandi non la disdegnano. Stiamo parlando del Carnevale. Ma cosa c’entra con il linguaggio della Chiesa? Una similitudine che non sembra essere tanto scontata. In realtà, c’è una certa continuità fra unacome quella del Carnevale e l’immediato inizio della. Il tutto . L'articolo La “del: unacheilproviene da La Luce di Maria.