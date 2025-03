Tuttivip.it - “La mia pace…”. Eleonora Giorgi, il gesto di Clizia Incorvaia dopo la sua scomparsa

ha reso omaggio alla suoceraall’età di 71 anni a causa di un tumore al pancreas, con un sentito messaggio su Instagram. L’influencer ha condiviso una serie di foto di famiglia accompagnate dalla poesia “La morte non è niente” di Henry Scott Holland, iniziando con le parole: “La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto”.è deceduta presso la clinica Paideia di Roma, dove era ricoverata per la terapia del dolore. I figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, le sono stati accanto fino alla fine, condividendo pubblicamente gli ultimi mesi della sua battaglia contro la malattia. ?La notizia della suaha suscitato numerosi messaggi di cordoglio nel mondo dello spettacolo.