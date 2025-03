Nerdpool.it - La Marvel non farà il recasting di Chadwick Boseman in Avengers: Doomsday

“Nella mia cultura, la morte non è la fine. È più un punto di passaggio”, dice T’Challa/Pantera Nera () nella sua prima apparizione in Capitan America: Civil War. “Allunghi la mano con entrambe le mani e Bast e Sekhmet ti conducono nel verde veldt dove puoi correre per sempre”. In Black Panther: Wakanda Forever, Re T’Challa raggiunge suo padre, il defunto T’Chaka (John Kani), nel Piano Ancestrale dopo la sua morte per una malattia sconosciuta e incurabile. (In realtà,è morto all’età di 43 anni nel 2020 dopo una battaglia privata durata anni contro il cancro al colon).IStudios hanno reso omaggio ain Wakanda Forever, scegliendo di mandare in pensione – anziché rifondare – il personaggio cheaveva interpretato in quattro film tra il 2016 e il 2019, tra cui l’innovativo Black Panther del 2018 e i sequel diInfinity War e Endgame.