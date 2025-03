Ilrestodelcarlino.it - La magia delle barche. I pirati dei Caraibi conquistano la Forcola

Con il coloratissimo ballo di gruppoassociazioni sui Trepponti e la consegna dell’ambita, si è chiusa nella serata di ieri la 12ª edizione del Carnevale sull’acqua a Comacchio. In una giornata baciata dal sole, il centro storico si è nuovamente gremito di tantissimi visitatori che non hanno voluto perdersi lo spettacolo, l’allegria e le emozioni dell’evento che, ancora una volta, ha ottenuto un grandissimo successo. Dalleallegoriche che hanno sfilato nei canali del centro storico, alle coreografie dei gruppi di ballo e a piedi, alle tante iniziative di intrattenimento che hanno animato la città lagunare, senza dimenticare la sfilata in maschera al mattino degli alunni dell’Istituto comprensivo di Comacchio, sono stati tanti gli ingredienti che hanno reso indimenticabile l’evento organizzato dalla Cooperativa Girogirotondo, con la collaborazioneassociazioni locali,scuole eparrocchie: una festa di comunità, da anni annoverata tra i grandi appuntamenti che si svolgono nel territorio.