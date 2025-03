Sport.quotidiano.net - La Maceratese vince e si riprende la vetta

Leggi su Sport.quotidiano.net

3 FABRIANO CERRETO 1: Gagliardini; Ciattaglia, Mastrippolito, Nicolosi, Vanzan; Bongelli (41’ st Del Moro), Gomez, Ruani; Marras, Vrioni (41’ st Monteiro), Cirulli (23’ st Bracciatelli). All. Possanzini. FABRIANO CERRETO: Mazzoni; Stortini (41’ st Carnevali), Marino, Mistura, Grassi; Trilllini, Proietti Zolla (41’ st Marinelli), Conti (23’ st Gori), De Santis, Nacciarriti (1’ st Crescentini), Palmieri (12’ st Musso). All. Mariotti. Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto. Reti: 24’ pt Mastrippolito, 13’ st Cirulli, 30’ st Musso 51’ st Marras. Note – Spettatori circa 800; espulso Marino al 44’ pt; ammoniti Bongelli nella, Palmieri, Musso, Proietti Zolla, Crescentini e Grassi nel Fabriano; angoli 4-3; recupero 5’ + 5’. Lasiladella classifica, in coabitazione con il Montecchio, grazie alla meritata, ma a tratti anche sofferta, vittoria su un battagliero Fabriano.