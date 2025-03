Iodonna.it - La lotta iniziata da Azize Aslanbey continua. E la soap ha in serbo grandi colpi di scena

La serie turca è a un punto cruciale e tutti, a partire dai protagonisti Miran e Reyyan, dovranno fare i conti con la verità. Lo si vede nella nuova puntata di Hercai – Amore e vendetta, in onda stasera alle 21.30 su Real Time. Sembrava che Azat avesse sposato Elif per appianare l’astio tra la sua famiglia e gli. Invece, il matrimonio non ha fatto altro che inasprire gli animi. I baci e le coppie: le 20 serie tv più romantiche di sempre X Leggi anche › Stasera a “Hercai”: Miran scopre la verità su Dilsah e Hazar, Hanife dice addio adHercai, anticipazioni 3 marzo 2025: trama episodiAlla fine della scorsa puntata, Hanife (Aydan Burhan) ha detto addio ad(Ayda Aksel).