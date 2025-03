Romadailynews.it - La Lazio gioca da Lazio, il Milan non gioca da Milan e perde

A San Siro la solita, che domina il primo tempo, va in gol al 28’ con Zaccagni, poi un po’ di fiacca si fa sentire e dà il permesso aldi cercare il pareggio. E illo trova all’84’ con Chukwueze, quando i rossoneri sono in dieci per l’espulsione di Pavlovic.Ma la partita non è finita. Al 98’ torna la dea fortuna della, la quale convince Maignan ad abbattere in area Isaksen dando l’opportunità a Pedro di far vedere al pubblico e agli avversari come si calcia un rigore: 2-1 per gli ospiti e tutti a casa.Laha vinto meritatamente e ai due gol validati bisognerebbe aggiungere, magari tra parentesi, il gol annullato a Dia per fuorigioco.Lacoi tre punti odierni torna di nuovo al quarto posto, in attesa di ciò che farà la Juve domani col Verona. E con quello di Pedro conferma il suo record dei gol segnati nell’ultimo quarto d’ora della partita.