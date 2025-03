Ilrestodelcarlino.it - La Halley Thunder vince e mantiene la vetta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

51 MATELICA 57 : Del Sole, Kasapi 4, Tempia 3, Bartolini 4, Gianangeli 2, Paolocci, Schena 2, Baldi 19, Offor 4, Hatch 13. All. Staccini.MATELICA: Cabrini 11, Patanè 2, Celani 5, Battellini Gramaccioni 16, Gonzalez 16, Zamparini, Poggio 3, Bonvecchio 4, Andreanelli, Sanchez, Catarozzo. All. Sorgentone. Arbitri: Montano e Giustarini di Grosseto. Parziali: 8-11, 21-20 (13-9), 33-45 (12-25), 51-57 (18-12). La squadra mateliceseanche in Umbria e resta inalla classifica assieme a Mantova, mentre Udine perde terreno battuto in casa da Ragusa. Il match, molto combattuto nella prima parte, si è incanalato sui binari giusti per lain avvio di ripresa, quando le ragazze di coach Sorgentone sono riuscite a imprimere una forte accelerazione capace di scavare un bel solco nel punteggio, nonostante Umbertide abbia trovato la forza di rimanere in scia fino all’ultimo.