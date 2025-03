Ilfattoquotidiano.it - La gaffe di Tony Effe e Giulia De Lellis a Milano diventa un video virale (con Elisabetta Gregoraci)

Durante la settimana della moda, praticamente ogni via di(del centro) pullula di auto nere che scarrozzano vip e addetti ai lavori, alcune messe a disposizione dalla Camera della Moda, altre dai brand. Ora, proprio una di queste auto è al centro una. A commetterla sono statie la fidanzataDeche, usciti dalla sfilata di Ermanno Scervino, si sono catapultati verso una berlina nera e ci sono saliti. Peccato che la macchina stesse aspettando. Il tutto è stato ripreso ed ètosui social anche perché mentre Desi salutano, il rapper sembra spaesato: “Lui dà sempre l’impressione di essere con la testa tra le nuvole“, un commento che dà idea dei tanti sulla stessa falsariga. Qualcuno si chiede ridendo se alla fine siano andati con un autobus ma non senza un certo disagio possiamo quasi (quasi) essere sicuri che una nuova scintillante ventura sia arrivata sul posto e li abbia caricati, magari per fare 500 metri.