La festa colora Civitanova Pienone in centro per la sfilata | Uno spettacolo meraviglioso

Fantasia, colori e tante maschere. Anche stavolta, granal Carnevale civitanovese con migliaia di persone che hannoto piazza XX Settembre e 18 gruppi mascherati ad arricchire la proposta cittadina. I costumi riprendevano tanto i temi storici quanto le vicende della più stretta attualità, passando per cartoni animati e mondo televisivo.che è iniziata intorno alle 16, i gruppi hanno attraversato corso Umberto I per arrivare in piazza, dove sono stati premiati dal sindaco Fabrizio Ciarapica con un attestato. "Vedere – ha commentato il primo cittadino – così tante persone festeggiare insieme è motivo di grande gioia e dimostra quanto questa manizione sia amata.ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di accogliere, coinvolgere e sorprendere: uno".