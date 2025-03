Thesocialpost.it - La febbre, poi la tragedia: Leonardo muore così a soli 2 anni, il dolore senza fine dei genitori

Leggi su Thesocialpost.it

Un bambino di dueCuccurullo, è deceduto a causa di una meningite batterica da pneumococco a Castello di Godego, in provincia di Treviso. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, iavevano fatto vaccinare il piccolo contro questa malattia, ma ciò non è stato sufficiente. Qualche giorno fa,ha iniziato a manifestare, che è rapidamente aumentata fino a portarlo alla perdita di coscienza, spingendo la madre e il padre a ricoverarlo d’urgenza all’ospedale di Castelfranco Veneto.I medici hanno subito valutato la situazione come critica e, dopo aver intubato il bambino, hanno deciso di trasferirlo nel reparto di terapia intensiva pediatrica di Padova, dove è stata diagnosticata la meningite da pneumococco. Martedì scorso, solo sei giorni fa,stava bene e giocava con la madre; poi, lasi è manifestata, inizialmente sembrando un semplice influenzamento, ma in meno di tre giorni il suo cuore ha smesso di battere.