Lanazione.it - La febbre della caccia al tesoro, ecco cosa c’era nei pacchi smarriti venduti ai Gigli

Campi Bisenzio (Firenze), 3 marzo 2025 – Una fila lunga decine di metri. Questa mattina il centro commerciale Idi Campi Bisenzio è stato preso d’assalto per una iniziativa originale, almeno per la Toscana, “La vendita di”. Nel corner dell’azienda Pokajoia, leader in Franciavendita diacquistati on line eo mai ritirati, i visitatori hanno potuto infatti scegliere, al buio, inon recapitati, ancora sigillati, ed acquistarli al costo di 2 euro ogni 100 grammi o 20 euro al chilo. In coda tantissimi giovani ma anche diversi anziani che hanno aspettato pazientemente il loro turno per poter arrivare all’area in cui si trovavano i: alla fine c’è chi si è accontentato di un solo involucro e chi, invece, (la maggior parte dei clienti) ha optato per acquisti più sostanziosi riempiendo interi cestelli.