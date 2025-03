Ilrestodelcarlino.it - La favola di Eric, 14 anni. Canta il suo mondo ‘ideale’ e vince Sanremo Junior

Modena, 3 marzo 2025 – È vignolese il campione italiano di2025. Si tratta infatti diKoci, 14, che sabato sera, sul palco del teatro del Casinò di, si è imposto su 36 concorrenti (suddivisi a loro volta in tre fasce d’età). In ragione di questo prestigioso risultato,sarà l’unico a rappresentare l’Italia alla 16° edizione della Finale Mondiale, in programma il 26 marzo prossimo nel prestigioso teatro Ariston (sì, proprio quello dei grandi). Per l’occasione, peraltro, il 14enne vignolese sarà accompagnato dalla stessa orchestra che ha suonato durante la kermesse canora dei big, mentre sabato sera, per regolamento, l’accompagnamento è avvenuto tramite una base. A rendere ancora più straordinario tale traguardo, e a decretare al tempo stesso il talento cristallino di questo ragazzo, sono poi diversi elementi, a partire proprio dal brano scelto e dalla musica.