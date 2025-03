Lidentita.it - La “fabbrica dei bambini” in Brasile: ecco cosa ci disse Edson Ribeiro 5 mesi fa

Leggi su Lidentita.it

La “dei”: in, dopo l’accelerazione della vicenda imposta dal via delle puntate del programma “Le Iene” con Roberta Rei che hanno portato le telecamere nelle terre percitate negli articoli de L’identità dedicati alla truffa denunciata dall’avvocato italiano Nunzio Bevilacqua, non ci sono state solo, in “stile tipico”, minacce gravi ed . La “dei” incifa L'Identità.