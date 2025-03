It.insideover.com - La diplomazia Ue ha un grosso problema e il suo nome è Kaja Kallas

C’è uncome una casa da risolvere per gli europei che vogliano riconquistare un ruolo autonomo nella crisi, e si chiama. L’Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione Europea è in carica da poco tempo, ma è già riuscita a essere la più divisiva e meno incisiva di sempre. Ignorata dal nuovo capo del Pentagono, Pete Hegseth, che si è riferito a lei come “ex primo ministro estone”,non ha alcun apporto diplomatico per un’Unione in profonda crisi e nessuna visione che vada oltre il ripetere, ossessivamente, che dobbiamo prepararci alla guerra con la Russia.In effetti è la Russia è l’unico pensiero, l’unica priorità, l’unica ossessione di. Se un argomento non riguarda la Russia, non le interessa minimamente, e le frasi che pronuncia non si distinguono da una conversazione generata a caso su ChatGPT.