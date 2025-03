La Corona di Re Carlo di Borbone | mostra estesa alla Reggia di Caserta fino al 31 maggio 2025

Leggi su Ildenaro.it

“Ladel Redi” sarà indial 31. In considerazione del gradimento riscontrato, l’esposizione della fedele riproduzione dellacon cui il sovrano venne proclamato re di Napoli e di Sicilia il 3 luglio 1735 sarà visitabile per altri tre mesi. La, ospitata nella Sala del Trono, è curata dal Centro orafo il Tarì e realizzata a seguito di valutazione del Comitato Scientifico del Museo del Ministero della Cultura, nell’ambito del Bando di Valorizzazione partecipata delladi. Ladi Rediera celebre per la pietra centrale, di dimensioni eccezionali: un diamante da 41,5 carati che il Maestro francese Claude Imbert, autore del disegno, definì “Color di Viola perfetto”. La riproduzione parte dal complesso lavoro di ricerca e di ricostruzione del copricapo, promosso da Ciro Paolillo, professore di gemmologia investigativa, e dal suo staff di gemmologi, progettisti e gioiellieri grazie ai disegni originali, oggi custoditi nell’Archivio di Stato di Napoli, e a numerose rappresentazioni pittoriche dell’epoca.