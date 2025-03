Bolognatoday.it - La Coppa Italia LNP torna al PalaDozza: il programma completo e come seguirla in tv e in streaming

La Sala Anziani di Palazzo d’Accursio, sede del Comune di Bologna, ha ospitato oggi la presentazione della Final Four diLNP 2025 Old Wild West, che si svolgerà venerdì 14 marzo, sabato 15 e domenica 16 aldi Bologna.A giocarsi il trofeo saranno per la Serie A2 Old Wild.