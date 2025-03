Sport.quotidiano.net - La Coppa del Mondo di parasnowboard in Colorado. Luchini strepitoso. Arriva un oro mondiale

"Back on the top". Jacopoha così commentato la vittoria della tappa dideldicross andata in archivio pochi giorni fa a Steamboat Springs (in). Un commento rigorosamente in inglese, per calarsi ulteriormente nell’atmosfera degli Stati Uniti e per celebrare il suo ritorno sul gradino più alto del podio, dopo aver flirtato con il vertice nelle precedenti uscite. Lo snowboarder di Montemurlo, ha conquistato l’oro negli "States" nella specialità snowboard cross SB-UL, mettendosi alle spalle (al termine di una gara ben condotta) i principali rivali rappresentati dallo svizzero Aron Fahrni e dal compagno di Nazionale Riccardo Cardani. Un risultato che conferma la competitività ad altissimi livelli dell’atleta classe 1990, considerando che manca sempre meno alle Paralimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026.