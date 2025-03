Gamberorosso.it - La cooperativa romagnola che produce da 50 anni un olio d'avanguardia

Una storia che comincia nel 1975 quella della CAB Terra di Brisighella, realtàdi riferimento per la Romagna olearia situata proprio nel comune di Brisighella. Un'eccellenza per il territorio che quest'anno ha ottenuto l'importante riconoscimento come "dell'Anno", in collaborazione con Banca Monte dei Paschi di Siena, ricevendo il premio durante la presentazione della guida Oli d'Italia 2025 del Gambero Rosso a Verona in occasione del Sol2Expo. Oggi si contano 630 soci, 105mila olivi su oltre 450 ettari e, oltre all’oro verde, si producono anche vino, sottoli, formaggi, salumi, confetture e altre tipicità.La storia dellae la prima Dop d'ItaliaUn percorso che inizia nel 1962 quando un gruppo di agricoltori decide di collaborare per promuovere le produzioni vitivinicole e olearie del territorio.