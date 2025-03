La commedia ‘Gente di facili costumi’ con Flavio Insinna e Giulia Fiume alla Pergola di Firenze

Leggi su Corrieretoscano.it

– Sei giorni di grande teatrodi. Protagonisti, dal 4 al 9 marzo, sarannoin Gente dicostumi di Nino Marino e Nino Manfredi, diretto da Luca Manfredi. Un turbine di malintesi, ilarità e malinconie, in sintonia con l’immagine che Nino Manfredi ha lasciato nel ricordo di ognuno.Andato in scena per la prima volta nel 1988, con Nino Manfredi nei panni del protagonista, Gente dicostumi è considerato, ancora oggi, uno dei testi più eclatanti apparsi sulle scene teatrali italiane negli ultimi decenni. Protagonisti della pièce sono Anna – nome d’arte Principessa – una prostituta disordinata e rumorosa, che sogna di diventare “giostraia”, e Ugo, l’inquilino del piano di sotto, un intellettuale che vivacchia scrivendo per la tv e per il cinema, ma che sogna di fare film d’arte.