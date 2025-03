Formiche.net - La Cina verso il Congresso del popolo. Xi apre ai privati, ma dimentica i consumi

Pochi giorni fa il leader cinese, Xi Jinping, è intervenuto a sorpresa al simposio degli imprenditoridel Dragone. C’era un po’ tutta la prima linea dell’industria automobilistica e tecnologica, i due corpi scelti dellache stanno riscrivendo gli equilibri economici globali: Ren Zhengfei di Huawei, Wang Chuanfu di Byd, Yu Renrong di Will Semiconductor, Wang Xingxing di Unitree Robotics e Lei Jun di Xiaomi. Tutti ad ascoltare uno Xi piuttosto vibrante e profondamente convinto del fatto che senza imprese private, dunque fuori dal controllo ossessivo dello Stato, lanon ha futuro, specialmente in tempi di economia anemica e di scarsa fiducia da parte dei mercati.Eppure, all’occhio di un analista come Michael Pettis, del Carnegie, non è sfuggita una differenza. Va bene il messaggio rassicurante ai capi-azienda, ma un conto è la circostanza, un conto la realtà.