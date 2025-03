Lanazione.it - La chiesetta di Nicola e le bellezze del borgo

Nuova chiamata a raccolta adi Luni. Superata quota 2.200, manca poco alla chiesa dei santi Filippo e Giacomo per raggiungere i 2.500 voti necessari a partecipare al bando che le permetterà di candidarsi al censimento "I luoghi del cuore" del Fai 2025. Il bando del Fondo ambiente Italia che sarà aperto tra qualche mese e che, in caso di vittoria, darà la possibilità al piccolodi richiedere contributi fino a 50mila euro. Ed è proprio con l’intento di far conoscere la sua bellezza e raccogliere i voti mancanti che domenica 9 si svolgerà la seconda edizione di "Fai un giro per ildi" (la prima si era tenuta a dicembre). Promotrice dell’iniziativa, e del progetto per la candidatura al censimento "I luoghi del cuore" Fai, è l’Aps Circolo culturale Le Maestà di, con il sostegno del Comune di Luni e del parroco don Carlo Cipollini, e con la collaborazione della delegazione del Fai giovani di Spezia, curatori della passeggiata guidata lungo i luoghi più rappresentativi della storia e dell’arte di