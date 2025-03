Anteprima24.it - La Cavese si aggiudica il derby: battuta la Casertana per 1-0

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutidallo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni, l’inviatoMichele BellameLa cittadinanza tutta è invitata a partecipare, si sarebbe detto un tempo:è il posticipo del lunedì sera della serie C, ed entrambe le squadre si giocano la partita più importante della stagione, per la permanenza in terza serie. Fra le due, non corre buon sangue: sono stati purtroppo continuativi gli episodi in cui non se le sono mandate a dire, le due tifoserie.Laparte bene: prima Bunino da fuori area, e poi Vano con un rasoterra, impensieriscono Boffelli nel primo quarto di match. La squadra di Pavanel è più in palla rispetto alla squadra di casa, che si difende bene sugli esterni, impedendo a Carretta soprattutto di entrare in area. Al 21°, però, lapassa in vantaggio: discesa palla al piede del terzino Vitale che non viene contrastato, e da fuori area sfodera un sinistro che finisce in rete.