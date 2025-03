Ilgiorno.it - La Casa dei Missionari finisce in vendita: "Costi per noi insostenibili"

CASTELLO BRIANZA (Lecco) Iscarseggiano, i fedeli pure e mantenere quell’immenso edificio costa troppo. Un buco nero, in tempi già di crisi e di difficoltà economica per tutti, uomini di chiesa compresi. Per questo la Consolata di Bevera di Castello Brianza, dei religiosi dell’Istitutoo di Maria Santissima Consolata, più semplicemente deidella Consolata, è in. Potrebbe diventare un albergo, magari unadi riposo. Trattativa e prezzo sono riservati. Ad occuparsene sono gli agenti di Yard Re, società di intermediazione immobiliare di Milano. Nell’annuncio, pubblicato sul loro sito, indicano il complesso di 43mila metri quadrati come "struttura ricettiva" per quanto riguarda la tipologia e "turistico-ricettiva" per la destinazione d’uso. "Quella proprietà è insostenibile da anni", spiega padre Tiziano Viscardi, amministratore dell’Istituto della sede centrale di Torino.