Agi.it - La Asl Roma 6 non rinnova 38 lavoratori, servizi a rischio

AGI - Dal 1 marzo, 38(tra cui una disabile) in somministrazione della Asl6 sono rimasti senza lavoro e alcuniessenziali senza una figura di riferimento. Al momento l'agenzia di somministrazione E-work non ha ricevuto ancora nessuna comunicazione ufficiale, ma stamattina ihanno incontrato il Direttore Generale che non ha lasciato margini di speranza per un'ulteriore proroga. L'azienda sanitaria locale copre i territori di Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Nettuno, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri. "Questa scelta ha suscitato indignazione, soprattutto perché molti di questi dipendenti prestavanoo da oltre 10 anni, e alcuni addirittura da 20, passando da un contratto all'altro con diverse tipologie contrattuali senza mai ottenere una stabilizzazione.