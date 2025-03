Quotidiano.net - L’83% dei giapponesi a favore della pena di morte nonostante lo scandalo Hakamada

Roma, 3 marzo 2025 – Il Giappone non è pronto a lasciarsi alle spalle ladil’ultimogiudiziario che ha visto Iwao, 88 anni, assolto dall’accusa di strage dopo aver ingiustamente trascorso 46 anni nel braccio. Lo dice un sondaggio commissionato dal governo di Tokyo: l’83,1%popolazione giapponese è ancoravole allacapitale, a dispetto dei numerosi appelli di Amnesty International che accusano il governo giapponese di portare avanti un sistema brutale e negligente dei diritti umani. Ladiin Giappone Il tasso di criminalità in Giappone è alquanto basso se messo in comparazione con altri paesi dagli standard socio-economici simili. Eppure, secondo un report di Amnesty International, dal 2006 le sentenze allacapitale hanno visto un preoccupante incremento.