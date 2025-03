Bolognatoday.it - L'8 marzo all'autodromo di Imola con "WOW Women Motor 2025"

Leggi su Bolognatoday.it

L'8, l'Internazionale "Enzo e Dino Ferrari" diospitera? la terza edizione di "WOW," un evento ormai attesissimo e gia? sold out per il convegno del pomeriggio. Promosso dal Comune die dall’, con il patrocinio di partner istituzionali come il.