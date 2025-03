Ilfattoquotidiano.it - Kyle Walker paparazzato nella movida milanese: “Così ha speso oltre 6mila euro per una serata in discoteca con due donne”

Il Milan sta attraversando una crisi sempre più profonda. Dopo la sconfitta di ieri sera con la Lazio i rossoneri sono attualmente noni in campionato. In Champions League, invece, sono stati eliminati ai playoff dal Feyenoord, prossimo avversario dell’Inter. Ma se in tutto questo ci si mettono anche i tabloid inglesi, la situazione rischia di farsi ancora più complessa. L’obiettivo infatti del Sun e del Daily Mail è puntato su, che è statoinsieme a duementre lasciava alle 2 di notte l’hotel in cui sta alloggiando dal suo arrivo a Milano.Il terzino inglese, arrivato in rossoneroscorsa sessione di mercato invernale dal Manchester City, era infortunato da un paio di settimane: è sceso nuovamente in campo proprio nel match di San Siro contro i biancocelesti.